Простые утренние ритуалы для идеального дня

Утро для себя: полезные привычки для здоровья

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеальное утро — это время, которое вы посвящаете себе, улучшая свое самочувствие и настраивая организм на продуктивный день. Вот ряд простых, но эффективных утренних ритуалов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Начните день со стакана теплой воды натощак, чтобы перезапустить процессы в организме и улучшить пищеварение. Сделайте легкую зарядку, например, упражнение "Вибрация" по технике Кацудзо Ниши, чтобы стимулировать лимфоток.

Подарите себе 5-10 минут массажа сухой щеткой для детоксикации и улучшения состояния кожи. Йога, особенно асана падангуштхасана, поможет запустить пищеварение и снизить стресс.

Не забывайте о сбалансированном завтраке, включающем каши с орехами, яйца с авокадо или омлет из тофу со свежими овощами. Следуйте этим рекомендациям, и ваше утро станет источником здоровья и энергии на весь день.