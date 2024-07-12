Как одежда и питание влияют на ваш запах тела

Причины неприятного запаха тела: гормоны, питание, стресс и одежда

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Естественный запах тела может многое рассказать о состоянии здоровья, пищевых привычках и предпочтениях в одежде человека. Неприятный запах может возникнуть по разным причинам.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical, CC BY 2.0

Гормональные изменения, такие как повышение уровня мужских гормонов, подростковый возраст и менопауза, могут усиливать запах пота, не завися от гигиены и питания.

Синтетическая одежда создает "парниковый эффект", усиливая запах из-за быстрого размножения бактерий. Стресс активирует апокринные потовые железы, производящие пот, который становится питательной средой для бактерий.

Избыток клетчатки и потребление крестоцветных овощей, таких как капуста и брокколи, вызывает выделение сероводорода и метана, придавая телу неприятный запах. Лук, чеснок и большое количество мяса в рационе могут изменить запах пота, делая его более резким и неприятным.