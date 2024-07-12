Какие черты лица делают вас аристократкой

Благородные черты лица: что делает внешность аристократичной

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аристократичные черты лица, такие как бледная кожа, удлиненное лицо, прямой нос с небольшой горбинкой, удлиненные кисти и пальцы, а также высокий лоб, всегда были символом благородства и высокого социального статуса.

Фото: РНБ, lithography Jacottet and Aubrun, publication Daziaro by Joseph-Maria Charlemagne-Baudet (1824–1870), PDM

В прошлом, дамы из высших сословий избегали загара, считая его признаком низкого происхождения. К примеру, императрица Екатерина II упоминала о своем нежелательном загаре, от которого ей пришлось избавляться.

Современные врачи-косметологи подтверждают, что загар приводит к раннему старению кожи, что делает аристократическую бледность актуальной и сегодня.

Тенденции современной косметологии также подчеркивают стремление к удлиненному лицу, что побуждает женщин к различным коррекциям, таким как удаление комков Биша и коррекция овала лица.

Несмотря на то, что современные стандарты красоты предпочитают аккуратные носы, небольшая горбинка на носу все же считается признаком аристократизма.

Также длинные пальцы и миндалевидные ногти традиционно ассоциируются с благородством. Даже если природные данные не соответствуют этим стандартам, современные косметические методы позволяют приблизить внешний вид к аристократическому идеалу.