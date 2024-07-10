Секреты выбора идеального шампуня

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Как правильно выбрать шампунь: основные советы

2:49
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Многие девушки тщательно изучают составы бальзамов и масок для волос, сывороток и спреев, однако часто пренебрегают шампунем, считая его лишь моющим средством. На самом деле, шампунь не только очищает волосы, но и подготавливает их к последующему уходу, заполняя структуру волоса. Вот несколько советов, на что обратить внимание при выборе шампуня и чего стоит избегать.

Как правильно выбрать шампунь: основные советы
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Первый важный компонент шампуня — это его мылящаяся основа. Обычно после воды на первом месте в составе стоят сульфаты: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate. В Интернете часто встречаются статьи, пугающие негативным влиянием сульфатов на здоровье, однако научных доказательств этому нет. Единственное исключение — индивидуальная непереносимость, проявляющаяся в виде зуда, покраснения или перхоти. В таком случае лучше перейти на натуральные шампуни на мыльной основе, которые можно найти в магазинах органической косметики.

Шампуни, содержащие растительные экстракты, положительно влияют на качество волос. Экстракты крапивы предотвращают ломкость и расслаивание, зеленого чая ускоряют рост волос и тонизируют кожу головы, шалфея укрепляют луковицы и замедляют выпадение волос, алоэ увлажняет и борется с перхотью. Экстракты фруктов и ягод очищают волосы и кожу головы, выполняя функцию пилинга. В составе эти компоненты обозначаются как "extract".

Кератин, входящий в состав шампуня, заполняет пустоты в структуре волоса, делая их более гладкими и блестящими. Волосы, состоящие из кератина, воспринимают этот белок как естественный компонент. Для заметного эффекта кератин должен быть указан в начале состава продукта.

Базовые и эфирные масла, такие как кокосовое, оливковое, ши, карите, а также масла хвойных пород деревьев и цитрусов, питают и защищают волосы. Обычно они содержатся в небольших количествах, поэтому не делают волосы жирными. Масла обволакивают волос защитной пленкой, но при использовании фена всегда нужно наносить термозащитное средство, чтобы масла не высушивали волосы при нагревании.

Пантенол, известный по средствам против солнечных ожогов, восстанавливает кожу головы, снимая раздражение и зуд, и одновременно увлажняет волосы. Он не делает волосы жирными, а в сочетании с другими натуральными компонентами улучшает их внешний вид.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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