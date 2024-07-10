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Как отрастить здоровые и красивые волосы: основные рекомендации

Секреты отращивания длинных и здоровых волос

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Рано или поздно нам надоедает носить короткую стрижку, и тогда мы решаем отращивать волосы. Как только волосы отрастут ниже лопаток, вновь возникает желание посетить парикмахера, но это будет не скоро. Тем, кто хочет иметь здоровые, длинные и красивые волосы, полезно знать несколько секретов.

Секреты отращивания длинных и здоровых волос
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Во-первых, важно правильно выбрать расческу. Она должна хорошо распутывать пряди и массировать кожу головы для улучшения циркуляции. Возможно, понадобится несколько расчесок: одна с редкими зубьями для бережного расчесывания спутанных после мытья волос, другая для укладки и массажная щетка для использования по пять-семь минут перед сном. Кудрявые и пористые волосы лучше расчесывать влажными, а прямые — почти сухими.

Также важно подобрать подходящий шампунь и бальзам. Часто ошибка заключается в выборе средств по типу волос, хотя кожа головы может быть жирной, а волосы по длине — сухими. Лучше выбирать шампунь, который эффективно и бережно очищает кожу головы от сала и отмерших клеток, а также глубоко увлажняет волосы. Продукты, которые не утяжеляют волосы, помогут сохранить подвижность и объем прически после укладки.

Подбор маски для волос также играет важную роль. Существуют комплексы, ускоряющие рост волос и позволяющие быстрее достичь желаемого результата. Важно выбирать средства, воздействующие на фолликулы. Можно воспользоваться проверенными бабушкиными рецептами, включающими перец, куркуму или имбирь в качестве активных ингредиентов, а также витамины А и Е, эфирное масло розмарина или касторовое масло, никотиновую кислоту и базовые масла, такие как кокосовое, репейное или масло жожоба. Состав наносят на корни, втирают в кожу головы, накрывают пленкой и полотенцем для усиления эффекта, затем смывают шампунем.

Прием витаминов также важен для здоровья волос. Комплекс витаминов В, А и Е способствует улучшению состояния волос, кожи и ногтей. Лучше всего подбирать витамины и дозировку после консультации с терапевтом. Стандартные мультивитамины могут не дать нужного эффекта. Также важно пить много воды, есть больше свежих овощей и зелени. Вегетарианцам следует следить за уровнем витамина В12, который невозможно восполнить из растительных источников белка, но он важен для здоровья и красоты волос, а также для печени.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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