Как сохранить эффект салона надолго: привычки для блеска волос

Как продлить эффект от профессионального ухода за волосами

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После посещения салона, мы редко задумываемся о том, что эффект от профессионального ухода за волосами можно продлить до следующего визита, а не всего на пару дней.

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Здоровье волос требует столько же внимания и усилий, сколько и уход за кожей лица и тела. Качество подобранных средств и приёмов играет ключевую роль в этом процессе.

Важно избегать вредных привычек, которые могут ухудшить состояние волос. Например, выбор шампуня наугад может привести к повреждению, а чрезмерное использование кондиционера — к жирности.

Сухость волос часто вызвана отсутствием увлажнителя в помещении. Неправильное использование масок для волос и купание в соленой воде без последующего ополаскивания пресной водой также негативно влияют на здоровье волос.

Нерегулярное и частое кардинальное окрашивание повреждает структуру волос, делая их уязвимыми к ломкости и сухости. Правильный уход и внимание к деталям помогут сохранить волосы здоровыми и красивыми надолго.