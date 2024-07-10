Уход за кожей для борьбы с акне: эффективные советы

Как бороться с акне: домашние советы и методы

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы стараетесь избавиться от акне, но высыпания продолжают появляться, это может быть очень расстраивающим, особенно если вы давно миновали подростковый возраст. У акне много причин, и для лечения необходимо разобраться в их источнике. Однако есть меры по уходу за кожей, которые можно применять дома для облегчения состояния во время лечения.

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Первое, что нужно делать — следить за чистотой кожи. Аккуратно мойте лицо до двух раз в день и после потоотделения, а тело — ежедневно. Используйте мягкое, неабразивное очищающее средство, нанося его кончиками пальцев, так как скрабирование мочалками, губками и другими инструментами может вызвать раздражение кожи. Правильный выбор средств по уходу также важен. Используйте щадящие продукты, на которых указано "без спирта". Избегайте средств, которые могут раздражать кожу, включая вяжущие, тонизирующие и отшелушивающие средства, так как они могут сушить эпидермис и усугублять проявления акне.

Регулярное использование шампуня тоже играет свою роль. Масло, выделяемое волосами, может стать причиной появления прыщей на лбу. Если у вас жирные волосы, подберите правильный шампунь и мойте голову чаще, держа волосы подальше от лица.

Придерживайтесь единой стратегии лечения, так как слишком частая перемена средств от прыщей может вызвать раздражение кожи и привести к новым высыпаниям. Держите руки подальше от лица. Прикосновения к лицу в течение дня могут вызвать новую вспышку акне. Искушение ковырять или выдавливать прыщи может привести к тому, что раздражение и воспаление будут проходить дольше, увеличивая риск образования рубцов и темных пятен, называемых поствоспалительной гиперпигментацией.