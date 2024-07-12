Как спасти свои ноги от деформации: неожиданные советы

Восстановление стоп: роль остеопатии и важность профессиональной помощи

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стопы являются конечным звеном в цепи, связывающей череп, позвоночник, таз и нижние конечности. Деформация стоп и выпирание косточки на ноге часто указывают на механические нарушения в других частях тела, особенно в копчиково-крестцовой области.

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Изолированные методы лечения стоп, такие как операции или использование силиконовых расширителей, могут быть не только неэффективными, но и вредными.

Причиной деформации часто являются травмы копчика, которые постепенно приводят к смещению костей таза, бедренных костей и, в конечном итоге, стоп.

Женщины более подвержены этим проблемам из-за особенностей строения их тела, включая менее стабильные связки таза и меньшую длину стоп.

Для эффективного лечения необходимо восстановление правильного положения осевого скелета, начиная с устранения последствий травмы копчика.

Остеопатическое лечение может помочь снизить боли и улучшить форму стоп, но самолечение категорически не рекомендуется — нужно обращаться к специалистам.