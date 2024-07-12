Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ самых красивых пород собак в мире
Рецепт приготовления куриной грудки без масла
Оксана Самойлова рассказала, что её дочь устроилась на работу
Космонавты отработали в гидролаборатории установку рентгеновского детектора на МКС
Кадры со столпотворением на границе России и Абхазии разлетелись в соцсетях
Сколько стоит олимпийский билет на посещение спортивного мероприятия в Париже?
Как ГАИ определяет пьяных водителей: методы и практики
Microsoft добавляет проверку орфографии и автокоррекцию в "Блокнот" Windows
Саммит НАТО показал всё большую вовлечённость альянса в конфликт на Украине
Как спасти свои ноги от деформации: неожиданные советы

Восстановление стоп: роль остеопатии и важность профессиональной помощи

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Стопы являются конечным звеном в цепи, связывающей череп, позвоночник, таз и нижние конечности. Деформация стоп и выпирание косточки на ноге часто указывают на механические нарушения в других частях тела, особенно в копчиково-крестцовой области.

Восстановление стоп: роль остеопатии и важность профессиональной помощи
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Изолированные методы лечения стоп, такие как операции или использование силиконовых расширителей, могут быть не только неэффективными, но и вредными.

Причиной деформации часто являются травмы копчика, которые постепенно приводят к смещению костей таза, бедренных костей и, в конечном итоге, стоп.

Женщины более подвержены этим проблемам из-за особенностей строения их тела, включая менее стабильные связки таза и меньшую длину стоп.

Для эффективного лечения необходимо восстановление правильного положения осевого скелета, начиная с устранения последствий травмы копчика.

Остеопатическое лечение может помочь снизить боли и улучшить форму стоп, но самолечение категорически не рекомендуется — нужно обращаться к специалистам.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Последние материалы
Топ самых красивых пород собак в мире
Рецепт приготовления куриной грудки без масла
Оксана Самойлова рассказала, что её дочь устроилась на работу
Космонавты отработали в гидролаборатории установку рентгеновского детектора на МКС
Кадры со столпотворением на границе России и Абхазии разлетелись в соцсетях
Сколько стоит олимпийский билет на посещение спортивного мероприятия в Париже?
Как ГАИ определяет пьяных водителей: методы и практики
Microsoft добавляет проверку орфографии и автокоррекцию в "Блокнот" Windows
Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ
Саммит НАТО показал всё большую вовлечённость альянса в конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников