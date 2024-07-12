Эти утренние ошибки убивают вашу продуктивность в течение дня

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Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности

1:40
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Сон занимает треть нашей жизни и необходим для восстановления организма, поэтому важно начинать день правильно. Врач Наталья Вязова рассказала о привычках, которых следует избегать утром для здоровья и продуктивности.

Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, CC BY-SA 2.0

Во-первых, не стоит откладывать будильник или выставлять несколько сигналов подряд. Важно научиться вставать сразу после первого звонка, так как перенос будильника лишь увеличивает сонливость.

Гигиена сна, включающая отсутствие еды и использования гаджетов перед сном, поможет легче вставать по утрам.

Во-вторых, избегайте использования телефона сразу после пробуждения. Проверка соцсетей и новостей отнимает время и негативно влияет на нервную систему, увеличивая тревожность и снижая продуктивность.

В-третьих, не вставайте резко с постели. Переход в состояние бодрствования должен быть плавным. Легкие упражнения и дыхательная гимнастика помогут задать правильный тонус организму.

В-четвертых, не пейте кофе натощак и не пренебрегайте завтраком. Кофе натощак может раздражать желудок, лучше заменить его стаканом воды.

Полноценный завтрак снижает аппетит и способствует снижению веса, что уменьшает риск развития синдрома сонного апноэ, инфаркта и инсульта.

Наконец, не начинайте день с курения сигарет. Курение негативно сказывается на здоровье и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избегая этих привычек, вы улучшите самочувствие и повысите работоспособность.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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