Сегодня социальные сети пестрят советами по уходу за волосами, от масок из семян чиа до масла розмарина. Но чаще всего эти новинки — лишь маркетинговый ход, не приносящий реальной пользы.
Единственное средство, которое действительно может сделать волосы здоровыми и блестящими, — это обычная вода. Проблемы волос зачастую решаются не косметическими продуктами, а правильным питанием и водным балансом, так как многие внешние проблемы начинаются изнутри.
Рекомендуется выпивать восемь стаканов воды в день для восстановления гидролипидного баланса. Уже через несколько дней можно заметить улучшение состояния кожи и волос.
Увеличить количество выпиваемой воды можно, используя удобную и приятную на вид посуду. Люди часто не выполняют норму по воде из-за неудобной емкости для питья.
Также частое использование шампуня снижает выработку кожного сала, что делает волосы сухими и ломкими. Мытье волос раз в три дня позволяет сохранить их влагу и избежать пересушивания.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.