Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как спасти несладкую дыню: советы опытных хозяек
Получение root-прав лишает гаджет гарантии, предупредил программист Ситнов
Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
Стартовали съёмки военной исторической драмы "Таганрог"
Вот почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля
Apple представит iPhone 17 Pro Max с усовершенствованной 48-мегапиксельной камерой
Прикоснуться к истории: что посмотреть в древнем городе Муроме
Как обычная вода спасет ваши волосы: почему ваши волосы страдают от жажды

Как правильный питьевой режим влияет на здоровье волос

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня социальные сети пестрят советами по уходу за волосами, от масок из семян чиа до масла розмарина. Но чаще всего эти новинки — лишь маркетинговый ход, не приносящий реальной пользы.

Как правильный питьевой режим влияет на здоровье волос
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Единственное средство, которое действительно может сделать волосы здоровыми и блестящими, — это обычная вода. Проблемы волос зачастую решаются не косметическими продуктами, а правильным питанием и водным балансом, так как многие внешние проблемы начинаются изнутри.

Рекомендуется выпивать восемь стаканов воды в день для восстановления гидролипидного баланса. Уже через несколько дней можно заметить улучшение состояния кожи и волос.

Увеличить количество выпиваемой воды можно, используя удобную и приятную на вид посуду. Люди часто не выполняют норму по воде из-за неудобной емкости для питья.

Также частое использование шампуня снижает выработку кожного сала, что делает волосы сухими и ломкими. Мытье волос раз в три дня позволяет сохранить их влагу и избежать пересушивания.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Армия РФ вокруг Торецка нашла слабое место ВСУ и формирует клещи Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Последние материалы
Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
Стартовали съёмки военной исторической драмы "Таганрог"
Вот почему не стоит изменять дорожный просвет автомобиля
Apple представит iPhone 17 Pro Max с усовершенствованной 48-мегапиксельной камерой
Прикоснуться к истории: что посмотреть в древнем городе Муроме
Эксперт ГАИ разъяснил правила парковки под знаками запрета остановки и стоянки
Как правильный питьевой режим влияет на здоровье волос
Варенье, которое спасёт от простуды: простой рецепт малинового варенья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников