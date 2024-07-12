Как обычная вода спасет ваши волосы: почему ваши волосы страдают от жажды

Как правильный питьевой режим влияет на здоровье волос

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня социальные сети пестрят советами по уходу за волосами, от масок из семян чиа до масла розмарина. Но чаще всего эти новинки — лишь маркетинговый ход, не приносящий реальной пользы.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Единственное средство, которое действительно может сделать волосы здоровыми и блестящими, — это обычная вода. Проблемы волос зачастую решаются не косметическими продуктами, а правильным питанием и водным балансом, так как многие внешние проблемы начинаются изнутри.

Рекомендуется выпивать восемь стаканов воды в день для восстановления гидролипидного баланса. Уже через несколько дней можно заметить улучшение состояния кожи и волос.

Увеличить количество выпиваемой воды можно, используя удобную и приятную на вид посуду. Люди часто не выполняют норму по воде из-за неудобной емкости для питья.

Также частое использование шампуня снижает выработку кожного сала, что делает волосы сухими и ломкими. Мытье волос раз в три дня позволяет сохранить их влагу и избежать пересушивания.