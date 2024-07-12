Сломался ноготь: как спасти маникюр без салона

Как замаскировать скол гель-лака и защитить сломанный ноготь

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если у вас откололся гель-лак и нет возможности посетить салон, можно справиться с проблемой самостоятельно. Используйте пилочку на вспененной основе для подпиливания отколовшегося участка, чтобы сгладить и устранить дефект.

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Пилочка на вспененной основе более щадящая для ногтей, чем металлическая. Если скол небольшой, просто подпилите ноготь, чтобы он стал менее заметным.

При большом сколе используйте цветной лак для маскировки. Если ноготь сильно сломался, обмотайте палец лейкопластырем для временной защиты. Выбор профессионального мастера маникюра помогает избежать сколов и отслоений.

Обращайте внимание на портфолио, отзывы и профессионализм мастера, чтобы обеспечить качественный уход за ногтями и продлить стойкость покрытия.