Что ваш нос говорит о ваших скрытых качествах

Взгляд физиогномистов Алексаняна и Сысоевой: что ваш нос говорит о вас

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Первое впечатление о человеке часто формируется по его внешности, включая черты лица. Специалисты, такие как пластический хирург Тигран Алексанян и психиатр Вероника Сысоева, поделились мнениями о значении формы носа в физиогномике.

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В китайском учении Ngo Heng нос играет важную роль: его части ассоциируются с разными аспектами жизни. Кончик носа может указывать на внутренний мир и самовлюбленность, крылья — на финансовое благополучие, а форма ноздрей — на образ мышления.

Например, длинный нос указывает на интеллектуальность и консерватизм, короткий — на дружелюбие и простоту, тонкий — на высокомерие, а крупный — на доброту.

Нос с горбинкой свидетельствует о целеустремленности и гордости, прямой нос — о независимости и успехе в делах, а острый — о трудолюбии. Курносый нос свойственен людям с легким взглядом на жизнь, склонным к богемному образу жизни.