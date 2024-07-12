Косметические продукты, которые надо держать в холодильнике

Какие косметические продукты стоит хранить в холодильнике

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С наступлением теплого времени года температура повышается не только на улице, но и в помещениях, что может негативно сказаться на различных бьюти-средствах. Для сохранения их эффективности, некоторые из них следует хранить в холодильнике.

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Парфюмы лучше держать в холоде и темноте, чтобы продлить их стойкость. Лечебная косметика должна храниться при правильной температуре, чтобы активные компоненты не разрушались.

Средства от отеков и кремы также нуждаются в прохладных условиях для максимального эффекта и приятного нанесения. Средства с витамином С необходимо хранить в холодильнике, так как витамин быстро окисляется при комнатной температуре.

Солнцезащитные средства и натуральная косметика тоже требуют прохлады для сохранения своих свойств. Правильное хранение поможет продлить срок годности и эффективность этих продуктов.