Почему ваша лазерная эпиляция может быть опасной: советы, как выбрать салон

Лазерная эпиляция: как выбрать клинику и избежать ошибок

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция стала популярной процедурой, но выбор качественного салона остается актуальным вопросом. Вот советы по распознаванию надежных студий.

Фото: commons.wikimedia.org by Amaregenmed, CC BY-SA 4.0

Первое — это наличие обязательной медицинской сертификации и квалифицированных специалистов, таких как врач-дерматовенеролог или косметолог.

Второе — разумные цены, соответствующие качеству оборудования, например, Candela, Cynosure или Lumenis LightSheer.

Третье — профессионализм врача, который должен собрать подробный анамнез перед процедурой, чтобы исключить противопоказания.

Важны и ощущения во время сеанса: слабое воздействие может свидетельствовать об экономии на оборудовании. После процедуры врач обязан дать рекомендации по уходу за кожей.

Наконец, результаты: волосы не исчезают сразу, но видимые улучшения должны быть заметны через две недели. Если возникают проблемы, такие как ожоги или покраснения, необходимо обратиться к врачу.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать салон, который обеспечит безопасную и эффективную лазерную эпиляцию.