Как исправить макияжные ошибки за мгновение

Полезные советы по исправлению ошибок макияжа

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ошибки при нанесении макияжа случаются даже у самых опытных пользователей косметики и часто приносят немало раздражения. Однако нет необходимости бежать за мицеллярной водой или лишать себя качественного мейкапа каждый раз при промахе.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

С помощью воображения и подручных средств, таких как ватные тампоны, можно легко исправить испорченный мейкап. Если вы наносите тушь на нижние ресницы, избегайте черных разводов под глазами, используя ватный тампон для растирания краски мягкими круговыми движениями.

Это позволяет создать модный messy look. Если вы приобрели базу или консилер не того оттенка, используйте их в качестве базы для теней, сместив акцент на глаза.

Сухие косметические средства, такие как пудра, часто крошатся, но вазелин или спирт могут восстановить их структуру. Для борьбы с излишком полупрозрачной пудры нанесите увлажняющий спрей в конце макияжа.

Если вы переборщили с контурингом губ, нанесите лайнер на всю поверхность губ перед нанесением помады для более насыщенного цвета.

В случае неправильной последовательности нанесения макияжа, смешивание базы и праймера улучшит фиксацию и сохранит естественный тон лица.

При переусердствовании с бровями используйте губку для мейкапа с небольшим количеством средства для удаления макияжа, чтобы снизить интенсивность цвета.