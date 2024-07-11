Почему ваш макияж выглядит плохо: ошибки использования тонального крема

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Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины сталкиваются с проблемами при нанесении тонального крема, но большинство из них можно легко исправить. Узнайте основные ошибки и способы их избегания.

Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок
Фото: Freepik is licensed under Free license
  • Во-первых, важно правильно подобрать оттенок крема, тестируя его при естественном освещении.
  • Наносить тон следует только на проблемные зоны, растушевывая его к периферии лица.
  • Подбор подходящего подтона кожи и подготовка лица, включая очищение и увлажнение, играют ключевую роль.
  • Использование праймера и закрепляющей пудры помогут сохранить макияж в течение дня.
  • Тональный крем должен соответствовать оттенку шеи, а уход за инструментами для нанесения, такими как кисти и спонжи, обеспечит гигиеничность и качество макияжа.
  • Наконец, важно выбрать правильную текстуру и финиш крема, соответствующие типу кожи, а также учитывать влияние SPF-средств.

Следуя этим советам, можно добиться безупречного макияжа без видимых границ и дефектов.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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