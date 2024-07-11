Детский маникюр: ошибки, которые нельзя допускать

Эксперт Матвеева: безопасный маникюр для детей, что должны знать родители

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маленькие девочки обожают красить ногти, подражая взрослым. Детский маникюр — это не просто стрижка ногтей, а полный уход, аналогичный салонному: придание формы, обработка кутикулы и нанесение покрытия.

Фото: flickr.com by dotmatchbox at flickr, CC BY-SA 2.0

Для детей от 4 до 15 лет доступны специальные маникюрные услуги. Однако, многие родители предпочитают делать маникюр сами. Ведущий технолог OPI Ника Матвеева дала советы по уходу за детскими ногтями.

Не стоит стричь ногти сразу после ванны: от воды они разбухают и могут расслоиться;

Используйте мягкие пилки (240 грит и выше) и формируйте ногти по анатомической форме;

Не обрезайте кутикулу до 15 лет, так как она защищает ногтевой матрикс;

При тонкой коже убирайте только заусенцы, при плотной — отодвигайте кутикулу апельсиновой палочкой и срезайте верхушку;

Используйте масла и средства "антикутикула" для ухода за кожей вокруг ногтей. Во время принятия ванной можно аккуратно отодвигать кутикулу;

Лаки для детей должны быть качественными и безопасными, без формальдегида. Цветные лаки наносятся с базой и топ-финишем, гель-лак — с 10 лет.

Такой уход не только улучшит эстетику, но и предотвратит вредные привычки, как обкусывание ногтей.