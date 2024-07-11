Как избавиться от сухости кожи раз и навсегда

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Разница между сухой и обезвоженной кожей: причины и уход

1:10
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Сухая кожа и обезвоженная кожа имеют схожие симптомы, но разные причины, требующие различного подхода к лечению. Сухая кожа обусловлена генетикой и характеризуется недостатком липидов, что требует комплексного подхода к уходу.

Разница между сухой и обезвоженной кожей: причины и уход
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Обезвоженная кожа, напротив, становится таковой из-за внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, сухой климат и неправильный уход.

Исключение этих факторов и правильный уход способны вернуть коже влагу и эластичность. Основные различия проявляются в типах сухости: у сухой кожи проблемы постоянны, а у обезвоженной они могут варьироваться по участкам и сезонам.

Для обоих типов кожи важно использовать увлажняющие средства, но для сухой кожи требуется восстановление липидного барьера. Важно избегать жесткой воды, ультрафиолетовых лучей и сухого воздуха в помещении.

Корректно подобранный уход и косметологические процедуры, такие как биоревитализация и плазмолифтинг, помогут вернуть коже здоровый вид и увлажненность.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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