Как избавиться от сухости кожи раз и навсегда

Сухая кожа и обезвоженная кожа имеют схожие симптомы, но разные причины, требующие различного подхода к лечению. Сухая кожа обусловлена генетикой и характеризуется недостатком липидов, что требует комплексного подхода к уходу.
Обезвоженная кожа, напротив, становится таковой из-за внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, сухой климат и неправильный уход.
Исключение этих факторов и правильный уход способны вернуть коже влагу и эластичность. Основные различия проявляются в типах сухости: у сухой кожи проблемы постоянны, а у обезвоженной они могут варьироваться по участкам и сезонам.
Для обоих типов кожи важно использовать увлажняющие средства, но для сухой кожи требуется восстановление липидного барьера. Важно избегать жесткой воды, ультрафиолетовых лучей и сухого воздуха в помещении.
Корректно подобранный уход и косметологические процедуры, такие как биоревитализация и плазмолифтинг, помогут вернуть коже здоровый вид и увлажненность.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.