Как избавиться от сухости кожи раз и навсегда

Разница между сухой и обезвоженной кожей: причины и уход

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Сухая кожа и обезвоженная кожа имеют схожие симптомы, но разные причины, требующие различного подхода к лечению. Сухая кожа обусловлена генетикой и характеризуется недостатком липидов, что требует комплексного подхода к уходу.

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Обезвоженная кожа, напротив, становится таковой из-за внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, сухой климат и неправильный уход.

Исключение этих факторов и правильный уход способны вернуть коже влагу и эластичность. Основные различия проявляются в типах сухости: у сухой кожи проблемы постоянны, а у обезвоженной они могут варьироваться по участкам и сезонам.

Для обоих типов кожи важно использовать увлажняющие средства, но для сухой кожи требуется восстановление липидного барьера. Важно избегать жесткой воды, ультрафиолетовых лучей и сухого воздуха в помещении.

Корректно подобранный уход и косметологические процедуры, такие как биоревитализация и плазмолифтинг, помогут вернуть коже здоровый вид и увлажненность.