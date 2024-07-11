Пористость волос — тайный враг вашей прически: узнайте, как с ним бороться

Пористость волос: что это и как выбрать правильный уход

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пористость волос — это способность волос впитывать и отдавать влагу, что определяет их состояние и уход. Разрушение связующих компонентов волос из-за окрашивания и использования нагревательных приборов увеличивает пористость и приводит к повреждению волос.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Существует пять степеней пористости волос:

Низкая : плотная кутикула затрудняет проникновение влаги и продуктов.

: плотная кутикула затрудняет проникновение влаги и продуктов. Средняя : частично открытая кутикула позволяет волосам впитывать и удерживать влагу.

: частично открытая кутикула позволяет волосам впитывать и удерживать влагу. Повышенная средняя: открытые чешуйки, волосы не блестят и легко повреждаются.

средняя: открытые чешуйки, волосы не блестят и легко повреждаются. Высокая : поврежденная кутикула с зазорами, волосы быстро теряют влагу.

: поврежденная кутикула с зазорами, волосы быстро теряют влагу. Очень высокая: сильно поврежденные, сухие и ломкие волосы.

Для определения пористости можно провести тесты с водой, тактильное восприятие и время сушки волос. В зависимости от пористости необходимо подбирать подходящие уходовые средства и процедуры.

Волосам с низкой пористостью подходят нейтральные шампуни и увлажняющие бальзамы. Средне пористые волосы требуют увлажняющих масок и термозащиты.

Для волос с высокой и очень высокой пористостью нужны регулярные реконструкции и интенсивный уход. Уход за волосами в соответствии с их пористостью поможет сохранить их здоровье и красоту.