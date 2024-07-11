Пористость волос — тайный враг вашей прически: узнайте, как с ним бороться

Пористость волос — это способность волос впитывать и отдавать влагу, что определяет их состояние и уход. Разрушение связующих компонентов волос из-за окрашивания и использования нагревательных приборов увеличивает пористость и приводит к повреждению волос.
Существует пять степеней пористости волос:
Для определения пористости можно провести тесты с водой, тактильное восприятие и время сушки волос. В зависимости от пористости необходимо подбирать подходящие уходовые средства и процедуры.
Волосам с низкой пористостью подходят нейтральные шампуни и увлажняющие бальзамы. Средне пористые волосы требуют увлажняющих масок и термозащиты.
Для волос с высокой и очень высокой пористостью нужны регулярные реконструкции и интенсивный уход. Уход за волосами в соответствии с их пористостью поможет сохранить их здоровье и красоту.
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