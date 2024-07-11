Обязательные процедуры для невест, от которых вы будете в восторге

Подготовка к свадьбе включает в себя не только выбор платья и макияжа, но и тщательный уход за кожей, который требует продуманного плана и времени. Косметологи рекомендуют планировать процедуры заранее.
За месяц до свадьбы рекомендуется терапия холодной плазмой. Процедура помогает решить проблемы тусклого цвета лица, морщин и воспалений, стимулируя выработку коллагена и эластина.
За неделю до торжества полезна озоновая терапия, которая улучшает качество кожи, оказывает лифтинг-эффект и осветляет пигментацию. Профессиональная чистка лица обеспечивает гладкость и свежесть кожи.
За три дня до свадьбы эффективна процедура Super Face с использованием пептидных нитей для разглаживания морщин, а также фонофорез для детокса кожи.
В день свадьбы достаточно провести привычные бьюти-ритуалы для поддержания безупречного вида.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.