Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трейлер фильма "Гладиатор 2" вызвал волну недовольства из-за саундтрека
Сколтех: по паттернам активности мозга можно "читать мысли" человека
Как правильно подкармливать огурцы: простой рецепт
Сотрудники ФСБ схватили злоумышленника, намеревавшегося устроить теракт в Майкопе
Ольга Бузова пожаловалась на песчаных блох в Латинской Америке
Водонаева пополнила ряды поклонниц актёра Кологривого: восхищена и шокирована
В России будут штрафовать за отказ убирать за собаками
"Дом.РФ": за год в России стали строить на 22% больше энергоэффективных домов
Олаф Шольц полагает, что размещение американского вооружения защитит его страну
Обязательные процедуры для невест, от которых вы будете в восторге

Подготовка к свадьбе: идеальная кожа за месяц

0:59
Моя семья » Красота и стиль

Подготовка к свадьбе включает в себя не только выбор платья и макияжа, но и тщательный уход за кожей, который требует продуманного плана и времени. Косметологи рекомендуют планировать процедуры заранее.

Подготовка к свадьбе: идеальная кожа за месяц
Фото: unsplash.com by Luis Tosta, PDM

За месяц до свадьбы рекомендуется терапия холодной плазмой. Процедура помогает решить проблемы тусклого цвета лица, морщин и воспалений, стимулируя выработку коллагена и эластина.

За неделю до торжества полезна озоновая терапия, которая улучшает качество кожи, оказывает лифтинг-эффект и осветляет пигментацию. Профессиональная чистка лица обеспечивает гладкость и свежесть кожи.

За три дня до свадьбы эффективна процедура Super Face с использованием пептидных нитей для разглаживания морщин, а также фонофорез для детокса кожи.

В день свадьбы достаточно провести привычные бьюти-ритуалы для поддержания безупречного вида.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Авиаракеты Х-38М успешно выполняют работу по денацификации Украины Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
ОКР заплатил спортсменам, не допущенным до Олимпиады
Алана Мамаева рассказала, что бывший муж платит ей 10 тысяч рублей алиментов
Харьковская область постепенно отходит к России
Финансист Шеин: Систему с криптовалютой нужно основательно доработать
Певица Mia Boyka намерена подать в суд на блогера за пародию
Нарколог Холдин предупредил о риске онкологических заболеваний из-за алкоголя
Аналитик рассказал, куда лучше вложить миллион рублей
Стало известно, что делают кошки, пока спят люди
Срок продажи вторичного жилья в Москве вырос почти вдвое
Анна Калашникова заявила, что Анна Семенович скоро выйдет замуж за избранника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников