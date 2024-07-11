Обязательные процедуры для невест, от которых вы будете в восторге

Подготовка к свадьбе: идеальная кожа за месяц

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовка к свадьбе включает в себя не только выбор платья и макияжа, но и тщательный уход за кожей, который требует продуманного плана и времени. Косметологи рекомендуют планировать процедуры заранее.

Фото: unsplash.com by Luis Tosta, PDM

За месяц до свадьбы рекомендуется терапия холодной плазмой. Процедура помогает решить проблемы тусклого цвета лица, морщин и воспалений, стимулируя выработку коллагена и эластина.

За неделю до торжества полезна озоновая терапия, которая улучшает качество кожи, оказывает лифтинг-эффект и осветляет пигментацию. Профессиональная чистка лица обеспечивает гладкость и свежесть кожи.

За три дня до свадьбы эффективна процедура Super Face с использованием пептидных нитей для разглаживания морщин, а также фонофорез для детокса кожи.

В день свадьбы достаточно провести привычные бьюти-ритуалы для поддержания безупречного вида.