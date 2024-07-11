Перхоть и дерматит: забудьте о проблемах с розовой водой

Польза розовой воды: как и почему использовать в уходе за волосами и кожей

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С древних времен розовая вода считается эликсиром красоты и молодости. Она помогает увлажнять кожу и придавать блеск волосам.

Фото: creativecommons.org by T.Kiya, CC BY-SA 2.0

Какая польза розовой воды

Современные исследования подтверждают ее пользу: регулярное использование розовой воды успокаивает кожу головы, устраняет перхоть, регулирует работу сальных желез и предотвращает дерматиты.

Чтобы волосы дольше оставались чистыми и блестящими, рекомендуется наносить розовую воду ежедневно. Также розовую воду можно добавить в шампунь, кондиционер или использовать как спрей в течение дня.

Рецепт розовой воды

Изготовить розовую воду можно дома с помощью кипячения, дистилляции или смеси масел, используя органически выращенные розы и чистую воду.

Эти простые рецепты позволят вам наслаждаться всеми преимуществами розовой воды, не прибегая к дорогим салонным процедурам.