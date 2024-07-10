Как сделать идеальный маникюр в домашних условиях: 6 простых шагов

Советы, как сделать маникюр в домашних условиях

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы можете успешно освоить самостоятельное выполнение маникюра в домашних условиях. Всё, что для этого нужно, это несколько простых шагов.

Фото: Own work by Bvasilev1, CC BY 4.0

Шаг 1: Очистите ногти жидкостью для снятия лака.

Нужно начать с хорошего средства для снятия лака. Он быстро удаляет весь лак и содержит необходимые питательные вещества, которые помогают укрепить ногти и увлажнить кутикулу. Даже если на ногтях нет лака, вы всё равно захотите провести ватным тампоном по каждому ногтю, чтобы избавиться от грязи.

Шаг 2: Обрезка, пилочка и буфер.

При необходимости сначала обрежьте ногти. Затем аккуратно подпиливайте, двигаясь в одном направлении, чтобы кончики были квадратными или круглыми. Держите пилку вровень с ногтем и наклоняйте ее так, чтобы подпиливать немного снизу. Слегка отполируйте верхние и боковые стороны ногтей буфером для ногтей, чтобы создать гладкую поверхность.

Подготовьте кутикулу с помощью средства для удаления кутикулы — убедитесь. Затем аккуратно отодвиньте всё палочкой.

Шаг 4: Нанесите базовое покрытие.

Нанесите базовое покрытие, чтобы увлажнить и защитить ногти, а также предотвратить сколы.

Шаг 5: Нанесите первый слой цвета.

Покрасьте ногти слоем выбранного вами цвета, не забывая протащить кисть до самой кутикулы и в уголки ногтя. Главное — нанести на кисть ровно столько лака, чтобы покрыть ноготь одним слоем.

Шаг 6: Нанесите второй слой цвета.

Через полные две минуты нанесите второй слой лака для ногтей. Прозрачные или пастельные оттенки могут потребовать нанесения третьего слоя для полного покрытия.

Финишное покрытие защищает маникюр от сколов и придаёт блеск ногтям — не пропускайте его, иначе вы значительно сократите срок службы покрытия, над которым вы только что так усердно работали. Особенно важно закрепить любой дизайн ногтей.