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Секрет идеальной кожи: медовое обёртывание, которое избавит вас от целлюлита в домашних условиях

Как сделать медовое обёртывание от целлюлита: рецепт для гладкой и упругой кожи

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Медовое обёртывание – эффективное средство для борьбы с целлюлитом, которое использовали еще в древние времена. Благодаря своим уникальным свойствам, оно помогает улучшить состояние кожи, делая её более гладкой и упругой. Сегодня мы с вами поделимся простым рецептом домашнего медового обёртывания.

Как сделать медовое обёртывание от целлюлита: рецепт для гладкой и упругой кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Для приготовления вам понадобится

  • 4 столовые ложки натурального меда
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Несколько капель эфирного масла (апельсиновое, лимонное или грейпфрутовое)

Способ применения медового обертывания

Подготовка кожи

Перед обертыванием рекомендуется принять теплый душ и использовать скраб для тела, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и улучшить кровообращение. Это поможет активным компонентам меда лучше проникать в эпидермис.

Нанесение смеси

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Нанесите полученную смесь на проблемные зоны (бедра, ягодицы, живот) плотным слоем.

Обертывание

Оберните обработанные участки тела пищевой пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Это усилит действие меда и поможет активным веществам проникнуть глубже в кожу.

Отдых

Лягте под тёплое одеяло и отдохните 30-40 минут. За это время мед начнет активно работать, улучшая микроциркуляцию и стимулируя обменные процессы в тканях.

Смывание

После процедуры снимите пленку и смойте остатки смеси теплой водой. Для усиления эффекта можно воспользоваться антицеллюлитным кремом.

Полезные свойства медового обертывания

  1. Мёд способствует улучшению кровообращения, что помогает уменьшить проявления целлюлита.
  2. Оливковое масло отлично увлажняют и питают кожу, делая ее более мягкой и эластичной.
  3. Обертывание способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма, что уменьшает отеки и делает кожу более гладкой.
  4. Активные компоненты мёда ускоряют обмен веществ в клетках кожи, способствуя их регенерации и обновлению.

Регулярное проведение процедуры медового обертывания  поможет улучшить состояние кожи, сделать её гладкой и упругой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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