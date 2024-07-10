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Новый тренд в окрашивании волос: стоит ли переходить на лазерное осветление

Лазерное осветление волос: плюсы и минусы инновационной процедуры

3:09
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Джентльмены, как известно, предпочитают блондинок, и светлый цвет волос освежает и молодит. Лето — отличное время для экспериментов с внешностью. Однако, если ваш натуральный цвет волос не блонд, поддержание светлого оттенка требует значительных усилий. Обесцвечивание и окрашивание вредят волосам, требуя салонного ухода и использования специальных шампуней и масок дома, чтобы избежать нежелательной желтизны. Эти трудности отпугивают многих женщин от перехода на светлый цвет волос. Но появилась новая техника — осветление волос лазером. Эта процедура уже стала трендом на Западе и завоевывает все больше поклонниц. Российские мастера только начинают осваивать этот инновационный западный тренд. Стилист Галина Тоторина поделилась своим экспертным мнением о безопасности и эффективности процедуры.

Лазерное осветление волос: плюсы и минусы инновационной процедуры
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

На Западе о новой технологии впервые заговорили в 1980–1990-х годах, когда исследователи заметили, что волосы светлеют при длительном пребывании на солнце. Они решили ускорить этот процесс с помощью световых вспышек, чтобы расщепить пигменты, не повредив волосы.

Технология лазерного осветления заключается в том, что под воздействием лазера из волос удаляется пигмент меланин. Процедура проходит быстро: мастер тщательно обрабатывает каждую прядь, и результат можно получить за одно посещение салона. Однако существуют и минусы процедуры.

Во-первых, отсутствуют достаточные исследования для подтверждения безопасности технологии в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Сегодня мнения экспертов о процедуре разделились. Существует мнение, что лазер разрушает не только пигмент, но и кератин, белок в волосах, придающий им прочность и здоровый вид. Это может привести к выпадению волос и другим негативным последствиям.

Во-вторых, возможны неравномерное осветление и зоны разной степени осветления, что особенно заметно при близком рассмотрении. Это происходит из-за направленности лазерного луча на ограниченный участок волос и некачественной проработки прядей.

Также в России пока отсутствует достаточное количество квалифицированных мастеров и качественного оборудования для лазерного осветления. Оригинальное оборудование производится в западных странах, и в России его сложно найти. Поэтому безопасность процедуры в российских салонах не гарантируется.

Оптимальной тактикой будет дать процедуре побыть на рынке хотя бы два года и понаблюдать за ее результатами. Кроме того, в России пока сложно найти бьюти-студии с качественным оборудованием и мастерами, прошедшими обучение по данному профилю. Стоит понимать, что, несмотря на популярность услуги по всему миру, её последствия ещё не до конца изучены. Процедура требует времени для доведения до идеала.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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