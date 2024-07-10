Новый тренд в окрашивании волос: стоит ли переходить на лазерное осветление

Лазерное осветление волос: плюсы и минусы инновационной процедуры

3:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Джентльмены, как известно, предпочитают блондинок, и светлый цвет волос освежает и молодит. Лето — отличное время для экспериментов с внешностью. Однако, если ваш натуральный цвет волос не блонд, поддержание светлого оттенка требует значительных усилий. Обесцвечивание и окрашивание вредят волосам, требуя салонного ухода и использования специальных шампуней и масок дома, чтобы избежать нежелательной желтизны. Эти трудности отпугивают многих женщин от перехода на светлый цвет волос. Но появилась новая техника — осветление волос лазером. Эта процедура уже стала трендом на Западе и завоевывает все больше поклонниц. Российские мастера только начинают осваивать этот инновационный западный тренд. Стилист Галина Тоторина поделилась своим экспертным мнением о безопасности и эффективности процедуры.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

На Западе о новой технологии впервые заговорили в 1980–1990-х годах, когда исследователи заметили, что волосы светлеют при длительном пребывании на солнце. Они решили ускорить этот процесс с помощью световых вспышек, чтобы расщепить пигменты, не повредив волосы.

Технология лазерного осветления заключается в том, что под воздействием лазера из волос удаляется пигмент меланин. Процедура проходит быстро: мастер тщательно обрабатывает каждую прядь, и результат можно получить за одно посещение салона. Однако существуют и минусы процедуры.

Во-первых, отсутствуют достаточные исследования для подтверждения безопасности технологии в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Сегодня мнения экспертов о процедуре разделились. Существует мнение, что лазер разрушает не только пигмент, но и кератин, белок в волосах, придающий им прочность и здоровый вид. Это может привести к выпадению волос и другим негативным последствиям.

Во-вторых, возможны неравномерное осветление и зоны разной степени осветления, что особенно заметно при близком рассмотрении. Это происходит из-за направленности лазерного луча на ограниченный участок волос и некачественной проработки прядей.

Также в России пока отсутствует достаточное количество квалифицированных мастеров и качественного оборудования для лазерного осветления. Оригинальное оборудование производится в западных странах, и в России его сложно найти. Поэтому безопасность процедуры в российских салонах не гарантируется.

Оптимальной тактикой будет дать процедуре побыть на рынке хотя бы два года и понаблюдать за ее результатами. Кроме того, в России пока сложно найти бьюти-студии с качественным оборудованием и мастерами, прошедшими обучение по данному профилю. Стоит понимать, что, несмотря на популярность услуги по всему миру, её последствия ещё не до конца изучены. Процедура требует времени для доведения до идеала.