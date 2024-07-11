Как выбрать купальник, который идеально сидит

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Купальники и типы фигур: как выбрать лучший вариант

0:55
Моя семья » Красота и стиль

История купальников отражает борьбу за свободу самовыражения. Сначала были цельные костюмы, затем раздельные, включая бикини.

Купальники и типы фигур: как выбрать лучший вариант
Фото: Instagram Ольги Орловой

Современные модели, такие как монокини и ретро-плавки, подходят не всем. Главное — определить тип фигуры:

  • А (широкие бедра),
  • Т (широкие плечи),
  • Х (песочные часы),
  • О (яблоко),
  • Н (прямоугольник).

Для каждой фигуры есть рекомендации по выбору купальника: цвета, формы, декор. Для А-фигуры: яркий верх, гладкий темный низ. Для Т-фигуры: акцент на бедрах, одно плечо.

Для Х-фигуры: любые купальники, удобные и подходящие по цвету. Для О-фигуры: качественные, поддерживающие модели. Для Н-фигуры: акцент на талии. Главная задача — найти образ, в котором чувствуешь себя гармонично.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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