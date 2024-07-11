Как выбрать купальник, который идеально сидит

История купальников отражает борьбу за свободу самовыражения. Сначала были цельные костюмы, затем раздельные, включая бикини.
Современные модели, такие как монокини и ретро-плавки, подходят не всем. Главное — определить тип фигуры:
Для каждой фигуры есть рекомендации по выбору купальника: цвета, формы, декор. Для А-фигуры: яркий верх, гладкий темный низ. Для Т-фигуры: акцент на бедрах, одно плечо.
Для Х-фигуры: любые купальники, удобные и подходящие по цвету. Для О-фигуры: качественные, поддерживающие модели. Для Н-фигуры: акцент на талии. Главная задача — найти образ, в котором чувствуешь себя гармонично.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.