Секреты макияжа с эффектом сияющей кожи: идеальный блеск в несколько шагов

Сияющая кожа: как создать модный макияж с эффектом свечения?

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы макияж с эффектом сияющей кожи стал одним из наиболее востребованных и модных трендов. Этот стиль не только придает коже здоровый и свежий вид, но и подчеркивает естественную красоту Сегодня мы расскажем, как легко создать эффект сияющей кожи с помощью косметики.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Подготовка кожи

Основа для макияжа играет важную роль. Используйте увлажняющий крем или праймер, который помогает создать гладкую поверхность и улучшить стойкость макияжа.

Нанесение тонального средства

Выберите основу или флюид, который обеспечит сияющий финиш. Основы с легким перламутровым оттенком или иллюминирующими частицами помогут придать коже здоровый блеск.

Хайлайтер

Нанесение хайлайтера на высокие точки лица (скулы, внутренний уголок глаз, лоб, нос и подбородок) придаст коже естественное сияние. Продукты с перламутровыми оттенками помогут создать идеальный блеск.

Румяна с эффектом сияния

Добавление румян с легким перламутровым оттенком или сияющими пигментами поможет не только придать свежесть лицу, но и подчеркнет сияющий эффект кожи.

Завершающий штрих

Используйте финишную пудру с сияющими частицами для закрепления макияжа и усиления эффекта сияющей кожи. Наносите её легкими касаниями по всему лицу.

Создание сияющего эффекта с помощью макияжа — это искусство, которое требует правильного подхода к выбору продуктов. Это не только помогает выглядеть свежо, но и подчеркивает естественную красоту каждой женщины.