Как тренировки на пляже могут полностью изменить ваше тело

Тренируйтесь на пляже: шесть упражнений для идеальной фигуры

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тюлений отдых, когда вы просто лежите на пляже, полезен после сильного стресса. Однако, если вы хотите разнообразить свой отпуск, стоит попробовать пляжные тренировки.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, CC BY 2.0

Они не только помогут вам оставаться в форме, но и обеспечат равномерный загар. Песок создает дополнительную нагрузку на мышцы, активируя те, которые обычно не задействованы. Вот несколько наиболее эффективных упражнений, если вы хотите совместить отдых на пляже с полезными физическими упражнениями:

выпады с мячом,

присед с мячом,

кросс-выпады,

планка на мяче,

отжимания,

скручивания.

Эти упражнения помогут вам укрепить мышцы, улучшить осанку и получить красивый загар. Готовы попробовать? Следуйте рекомендациям и наслаждайтесь результатами.