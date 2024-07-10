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Негативные последствия отказа от солнцезащитного средства

Почему важно использовать SPF: основные причины

2:16
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Использование SPF сегодня является обязательным, поскольку многочисленные исследования подтверждают вред ультрафиолетовых лучей. Однако многие все еще пренебрегают этим важным средством. Визажист Анастасия Лещинская объясняет, какие последствия грозят тем, кто не наносит солнцезащитное средство.

Почему важно использовать SPF: основные причины
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Высокий риск рака кожи — одна из главных угроз. Влияние ультрафиолетовых лучей на кожу губительно, и масштабы этого влияния не всегда осознаются. Эпидемиологические данные связывают все формы рака кожи с воздействием ультрафиолета, который является причиной почти 65% случаев меланомы и 90% случаев немеланомного рака кожи.

Фотостарение — еще одно последствие чрезмерного воздействия ультрафиолетовых UVA-лучей. Их негативный эффект накапливается постепенно, вызывая структурные изменения в коже, морщины, сухость и шелушение.

Гиперпигментация возникает из-за длительного воздействия ультрафиолетовых лучей, стимулирующих образование меланина в коже. Это приводит к появлению пигментных пятен, что является значимым косметическим дефектом и вызывает недовольство своей внешностью.

Солнечные ожоги и загар также связаны с воздействием ультрафиолетовых лучей. Кожа вырабатывает больше меланина для защиты глубоких слоев, что приводит к покраснению, отеку тканей и, в тяжелых случаях, к образованию волдырей и шелушению. Это надолго заставит отказаться от макияжа и декоративной косметики.

Люди с акне, розацеа и куперозом больше других страдают от солнечного излучения. Кожа становится сухой, увеличивается выработка кожного сала, что провоцирует новые прыщи. Инсоляция негативно влияет на стенки сосудов, обостряя розацеа и образуя новые сосудистые звездочки.

Хотя SPF не является чудо-средством, которое спасет кожу от всех бед, оно помогает защититься от негативного влияния ультрафиолетовых лучей. Ведь последствия отказа от использования SPF действительно необратимы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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