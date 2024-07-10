Как лишний вес влияет на здоровье: рекомендации эксперта

Избыточный вес неизменно сопровождается нарушениями в работе организма. Полностью здоровых людей с лишними 25 килограммами не встречается. Диетолог Лилия Стародубцева отмечает, что избыток массы тела тянет за собой сопутствующие проблемы со здоровьем. Если решать только видимую проблему с весом, ситуация будет ухудшаться: либо вес вернется, либо его будет очень сложно удерживать.
Стародубцева подчеркивает, что похудение не следует воспринимать как механический процесс сброса лишних килограммов. Это комплексная перестройка организма, при которой человек избавляется от причин лишнего веса и приводит гормоны в баланс. В первую очередь необходимо проанализировать состояние организма и выяснить, что привело к избытку веса. Важно учитывать состояние ЖКТ, микрофлоры, работу лимфатической системы, щитовидной железы и надпочечников, а также гормональный фон в целом.
Например, при застое желчи и нарушении работы желчного пузыря усвоение питательных веществ ухудшается, а риск грибковой и паразитарной инфекции возрастает. В таких случаях чувство голода возникает чаще, а объемы еды увеличиваются. Грибок вызывает тягу к сладкому и мучному, что ведет к набору веса и нездоровым пищевым пристрастиям. При гипотиреозе, снижении функции щитовидной железы, вес будет возвращаться, а худеть станет очень сложно, сопровождаясь слабостью, нехваткой энергии и подавленным состоянием.
Для снижения веса необходимо привести в порядок гормоны. Стародубцева советует не сводить похудение только к подсчету калорий. Здоровое питание, восполнение дефицитов и избавление от патогенной микрофлоры дадут лучший результат. Когда организм начнет работать правильно, механизмы появления лишних килограммов и отеков перестанут действовать.
Диетолог уверена, что способ навсегда избавиться от лишнего веса существует. Нужно комплексно подойти к проблеме: мягко очистить организм без агрессивных компонентов, скорректировать питание с упором на нормализацию гормонального фона и исключить продукты, способствующие скачкам сахара в крови. Восполнение дефицитов также необходимо. Стародубцева подчеркивает, что цифры на весах никогда не должны быть единственной и главной целью. Стремиться надо к счастливой жизни в здоровом теле.
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