Как лишний вес влияет на здоровье: рекомендации эксперта

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Комплексный подход к снижению веса: советы диетолога

2:39
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Избыточный вес неизменно сопровождается нарушениями в работе организма. Полностью здоровых людей с лишними 25 килограммами не встречается. Диетолог Лилия Стародубцева отмечает, что избыток массы тела тянет за собой сопутствующие проблемы со здоровьем. Если решать только видимую проблему с весом, ситуация будет ухудшаться: либо вес вернется, либо его будет очень сложно удерживать.

Комплексный подход к снижению веса: советы диетолога
Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Стародубцева подчеркивает, что похудение не следует воспринимать как механический процесс сброса лишних килограммов. Это комплексная перестройка организма, при которой человек избавляется от причин лишнего веса и приводит гормоны в баланс. В первую очередь необходимо проанализировать состояние организма и выяснить, что привело к избытку веса. Важно учитывать состояние ЖКТ, микрофлоры, работу лимфатической системы, щитовидной железы и надпочечников, а также гормональный фон в целом.

Например, при застое желчи и нарушении работы желчного пузыря усвоение питательных веществ ухудшается, а риск грибковой и паразитарной инфекции возрастает. В таких случаях чувство голода возникает чаще, а объемы еды увеличиваются. Грибок вызывает тягу к сладкому и мучному, что ведет к набору веса и нездоровым пищевым пристрастиям. При гипотиреозе, снижении функции щитовидной железы, вес будет возвращаться, а худеть станет очень сложно, сопровождаясь слабостью, нехваткой энергии и подавленным состоянием.

Для снижения веса необходимо привести в порядок гормоны. Стародубцева советует не сводить похудение только к подсчету калорий. Здоровое питание, восполнение дефицитов и избавление от патогенной микрофлоры дадут лучший результат. Когда организм начнет работать правильно, механизмы появления лишних килограммов и отеков перестанут действовать.

Диетолог уверена, что способ навсегда избавиться от лишнего веса существует. Нужно комплексно подойти к проблеме: мягко очистить организм без агрессивных компонентов, скорректировать питание с упором на нормализацию гормонального фона и исключить продукты, способствующие скачкам сахара в крови. Восполнение дефицитов также необходимо. Стародубцева подчеркивает, что цифры на весах никогда не должны быть единственной и главной целью. Стремиться надо к счастливой жизни в здоровом теле.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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