Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперимент по добровольной маркировке игр в РФ стартует этой осенью
Врач Шехян: коньяк воздействует на слизистую желудка агрессивнее водки
Российский самолёт пресёк нарушение границы норвежским самолётом
Итальянский "большой суп" из привычных россиянам овощей
У китайца достали из широких штанин...редких змей
Китайские страховщики поучаствуют в страховании грузов на Севморпути
Работники западных компаний спасутся от могилизации на Украине
Иосиф Пригожин удивлён заявлениям певицы Алсу на фоне развода
Как оплачивать топливо на заправке: на литры или на сумму
Психология лишнего веса: три истории о скрытых причинах полноты

Лишний вес: телесные сигналы и их скрытые значения

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Летом важно быть стройной и подтянутой. Многие обращаются к психологам весной, когда спорт и диеты не помогают. Женщины с лишним весом редко доходят до психологов, чаще оставаясь у диетологов и в спортзалах. Однако несколько случаев из практики показывают, что лишний вес — это не только проблема питания, но и телесный сигнал.

Лишний вес: телесные сигналы и их скрытые значения
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Первый случай касается женщины, которой не помогают диеты и спорт. Она ведет активный образ жизни и устраивает личную жизнь, привлекая мужчин, предпочитающих пышных женщин. Анализируя свою семейную историю, она поняла, что вес увеличивался каждый раз, когда отец уезжал или молодой человек оставлял ее. Лишний вес стал ее другом, который не покидает.

Во втором случае женщина зрелых лет жила с лишним весом, не испытывая особых проблем. Однако после 30 лет она вдруг решила похудеть. Оказалось, что ее желание связано с детской травмой: когда она родилась, мать перенесла тяжелые роды и операцию. Осознав эту связь, женщина почувствовала облегчение, что могло помочь ей начать худеть.

Третий случай описывает молодую замужнюю женщину, довольную своей личной жизнью. Лишний вес создавал нагрузку на сердце и ограничивал физическую активность. Она игнорировала свои проблемы с весом, называя себя "пышечкой". Работа с психологом показала, что вес был ее защитой от критики и грубостей. Начав называть вещи своими именами, она смогла начать процесс лечения и тренировки.

Каждой из этих женщин понадобился уникальный подход для понимания функций их лишнего веса. Общие диетические рекомендации не всегда работают, и важно задавать себе неочевидные вопросы. Тело можно рассматривать как чуткого друга, который варьирует вес для удовлетворения наших потребностей. Физические нагрузки и полноценное питание должны стать стилем жизни, а не разовой акцией.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Последние материалы
Врач Умнов: в составе мороженого много полезных микроэлементов
В США отметили способности представленного Индией танка для боев в горах
Визажист Гоар Аветисян подарила квартиру нищей бабушке
Какие собаки идеально подойдут для жизни в деревне?
Врачи Юн и Босток объяснили, как обеспечить комфортный сон в жару
В США предложили лишить российских рыбаков экомаркировки
Анна Семенович скинула шесть килограммов с помощью препарата для похудения
Футболист "Динамо" Бальбуэна на время ОИ-2024 решил отказаться от зарплаты
Опровергнуты благоприятные климатические условия среднего голоцена на Байкале
Эксперт Запорожец: орхидеям для цветения нужен специальный грунт и редкий полив
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников