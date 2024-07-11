Новая истина о витамине D: как защитить свою кожу от старения

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Витамин D: ключевой элемент для здоровья и молодости кожи

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В советское время педиатры рекомендовали детям витамин D для профилактики рахита. Сегодня наши знания о витамине D расширились, и мифы о его влиянии на здоровье развенчаны.

Витамин D: ключевой элемент для здоровья и молодости кожи
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Витамин D важен для кожи, улучшает её упругость, стимулирует коллаген и защищает от морщин. Ультрафиолетовые лучи необходимы для синтеза витамина, но нескольких минут на солнце недостаточно.

Питание не всегда обеспечивает нужное количество витамина D, поэтому стоит обратить внимание на БАДы. Витамин D также является мощным антиоксидантом, предотвращающим старение кожи. Косметика часто содержит витамин D, особенно его активную форму — кальциферол (D3).

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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