Кроссфит: спорт, который пугает, но приносит результаты

Кроссфит: реальная польза и риски современной фитнес-программы

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Последние годы фитнес-индустрию захватывает кроссфит, собравший целую армию поклонников и вызвавший противоречивые отзывы. Кроссфит критикуют за травмоопасность и высокие требования к физической подготовке, считая, что он подходит только опытным спортсменам.

Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit, CC BY 2.0

История фитнеса длинная и разнообразная, начиная с бодибилдинга, где акцент делался на внешности и отдельных мышечных группах. Но со временем вектор сместился к функциональности и улучшению качества жизни.

Так появился функциональный тренинг, который привел к популярности кроссфита. Кроссфит — это высокоинтенсивные, постоянно варьируемые функциональные тренировки, объединяющие лучшие методики.

Несмотря на его эффективность и быстрые результаты, негативные отзывы часто связаны с неправильной техникой выполнения упражнений и отсутствием профессионального тренера.

Хотя кроссфит подходит всем здоровым людям, от детей до пожилых, важно заниматься под руководством опытного тренера, чтобы избежать травм.