Эти простые изменения в доме помогут вашей коже сиять

Сияющая кожа: изменения в доме, которые работают

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Люди часто сосредоточены на правильном очищении, увлажнении и уходе за кожей, но забывают об условиях в доме, которые также влияют на её состояние. Для здоровой и сияющей кожи важно обращать внимание на несколько аспектов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Шелковые или атласные наволочки: они дороже обычных, но их польза для кожи неоценима. По словам косметолога Алены Вилиной, такие наволочки предотвращают образование морщин и улучшают внешний вид кожи.

они дороже обычных, но их польза для кожи неоценима. По словам косметолога Алены Вилиной, такие наволочки предотвращают образование морщин и улучшают внешний вид кожи. Фильтры для воды: фильтрованная вода для душа и раковины важна не только для питья, но и для кожи. Она защищает от вредных химических веществ, таких как хлор, которые могут сушить кожу и волосы. Это стоящая инвестиция в здоровье.

фильтрованная вода для душа и раковины важна не только для питья, но и для кожи. Она защищает от вредных химических веществ, таких как хлор, которые могут сушить кожу и волосы. Это стоящая инвестиция в здоровье. Увлажнитель воздуха: сухой воздух в помещении может вызвать раздражение кожи и повреждение кожного барьера. Увлажнитель воздуха поможет сохранить влагу в коже, предотвращая сухость и связанные проблемы, такие как шелушение и раздражение.

Эти простые изменения в доме могут значительно улучшить состояние вашей кожи, делая её здоровой и сияющей.