Как вернуть красоту волосам после окрашивания и химической завивки

Восстановление поврежденных волос после окрашивания, химической завивки и использования утюжков возможно, но требует времени и комплексного подхода.
Трихолог Виктория Толстоносова советует избегать перекиси водорода и некачественных средств, а также обязательно использовать термозащитные спреи.
Для восстановления важно применять увлажняющие компоненты, маски с маслами, шампуни с кислым РН и специализированные салонные процедуры. Натуральные масла, такие как репейное, касторовое, кокосовое и льняное, могут быть добавлены в маски для питания волос.
Использование кератина, ботокса, ламинирования и экранирования помогут улучшить структуру волос и вернуть им блеск и эластичность. Процесс восстановления длительный, но при правильном подходе возможно вернуть волосам здоровый вид.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.