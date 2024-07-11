Как вернуть красоту волосам после окрашивания и химической завивки

Трихолог Толстоносова рассказала, как спасти повреждённые волосы

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Восстановление поврежденных волос после окрашивания, химической завивки и использования утюжков возможно, но требует времени и комплексного подхода.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Трихолог Виктория Толстоносова советует избегать перекиси водорода и некачественных средств, а также обязательно использовать термозащитные спреи.

Для восстановления важно применять увлажняющие компоненты, маски с маслами, шампуни с кислым РН и специализированные салонные процедуры. Натуральные масла, такие как репейное, касторовое, кокосовое и льняное, могут быть добавлены в маски для питания волос.

Использование кератина, ботокса, ламинирования и экранирования помогут улучшить структуру волос и вернуть им блеск и эластичность. Процесс восстановления длительный, но при правильном подходе возможно вернуть волосам здоровый вид.