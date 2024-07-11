Фитнес-гуру раскрыл главный секрет плоского живота

Фитнес-гуру Новиков о том, как сделать талию тонкой и пресс стальным

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тонкая талия — мечта многих женщин, но добиться её только с помощью диеты невозможно. Важны регулярные упражнения, направленные на укрепление кора и мышц пресса. Фитнес-гуру Владимир Новиков предлагает несколько эффективных упражнений.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski, CC BY 2.0

Первое упражнение — скрутка в планке. Встаем в планку, стоя на прямых руках и носках, затем разворачиваемся влево, вытягивая свободную руку вверх. Держим позу 30 секунд, повторяем на другую сторону.

Второе упражнение — "мертвый жук". Ложимся на спину, приподнимаем руки и ноги, удерживая их прямо. Фиксируем позу как можно дольше, увеличивая время каждый день.

Третье упражнение — "супермен". Ложимся на живот, вытягиваем руки и ноги, расслабляем шею, направляем взгляд в пол. Поднимаем руки и ноги над полом, напрягая мышцы кора, чтобы поддержать позвоночник.

Четвертое упражнение — растяжка мышц живота. Ложимся на живот, выпрямляем ноги, поднимаемся на руках и тянемся макушкой вверх, следя за тем, чтобы поясница не прогибалась слишком сильно.

Эти упражнения помогут вам укрепить мышцы кора, улучшить осанку и сделать талию тоньше.