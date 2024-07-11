Фитнес-гуру раскрыл главный секрет плоского живота

Тонкая талия — мечта многих женщин, но добиться её только с помощью диеты невозможно. Важны регулярные упражнения, направленные на укрепление кора и мышц пресса. Фитнес-гуру Владимир Новиков предлагает несколько эффективных упражнений.
Первое упражнение — скрутка в планке. Встаем в планку, стоя на прямых руках и носках, затем разворачиваемся влево, вытягивая свободную руку вверх. Держим позу 30 секунд, повторяем на другую сторону.
Второе упражнение — "мертвый жук". Ложимся на спину, приподнимаем руки и ноги, удерживая их прямо. Фиксируем позу как можно дольше, увеличивая время каждый день.
Третье упражнение — "супермен". Ложимся на живот, вытягиваем руки и ноги, расслабляем шею, направляем взгляд в пол. Поднимаем руки и ноги над полом, напрягая мышцы кора, чтобы поддержать позвоночник.
Четвертое упражнение — растяжка мышц живота. Ложимся на живот, выпрямляем ноги, поднимаемся на руках и тянемся макушкой вверх, следя за тем, чтобы поясница не прогибалась слишком сильно.
Эти упражнения помогут вам укрепить мышцы кора, улучшить осанку и сделать талию тоньше.
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