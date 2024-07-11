Что скрывают мастера маникюра: вся правда о гель-лаке и ногтях

Мастер маникюра Сосина: вреден ли гель-лак и нужно ли ногтям "дышать"

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мастер маникюра, чемпион международных конкурсов Анна Сосина, делится экспертным мнением по актуальным вопросам ухода за ногтями.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Она утверждает, что качественный гель-лак и правильная техника его нанесения не вредят ногтям. Проблемы возникают из-за агрессивных кислотных составов нелицензированных материалов и неправильного снятия покрытия.

Ногти ломаются чаще всего из-за большой нагрузки на руки и несоблюдения срока носки покрытия, который не должен превышать 2-3 недели.

Перерыв для "дыхания" ногтей — миф, так как ногти не дышат, но поврежденным ногтям необходим отдых для восстановления, что занимает 6-7 месяцев.

Если гель-лак печет в лампе, это нормальный тепловой эффект. Не терпите жжение, а просто вытаскивайте руку из лампы.

Чтобы снизить риск ожогов, наносите тонкий слой базы и используйте лампу с пониженным режимом работы. Анна подчеркивает важность правильного ухода за ногтями и выбора качественных материалов для здоровья и красоты ваших рук.