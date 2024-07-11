Это масло предотвратит морщины: секрет косметологии

Идеальные масла для ухода за кожей: как выбрать своё

Нанесение ароматного масла на влажную кожу после душа — это не только приятный ритуал, но и полезный уход. Специалист по аюрведе Мария Лейман подчеркивает, что важно выбрать масло, подходящее именно вам.

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Масло семян сафлоры идеально для тех, кто не любит ощущения тяжести на коже. Это легкое масло быстро впитывается, не оставляя следов, и насыщено антиоксидантами и жирными кислотами омега-3, 6 и 9. Оно также содержит флавоноид акацетин, который защищает коллаген и предотвращает морщины.

Оливковое масло — выбор для любителей глубокого увлажнения. Его густая текстура и высокое содержание витамина Е помогают бороться со свободными радикалами и успокаивать кожу. Добавьте несколько капель эфирного масла для аромата.

Масло жожоба — универсальный вариант, близкий по структуре к натуральным кожным маслам. Оно удерживает влагу, насыщает кожу витаминами и минералами, стимулирует синтез коллагена и регулирует выработку кожного сала.

Благодаря высокому содержанию йода, жожоба также препятствует размножению бактерий и помогает при акне.

Выбор правильного масла для ухода за кожей может значительно улучшить её состояние, предоставляя необходимые питательные вещества и защиту от негативных факторов окружающей среды.