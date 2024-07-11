Никогда не покупайте средства для губ с этими ингредиентами — вот почему

Косметолог Ковальчук раскрыла опасные ингредиенты в губной косметике

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Косметолог Арина Ковальчук поделилась информацией о компонентах, которых следует избегать в средствах для губ, чтобы предотвратить возможный вред.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Ароматизаторы, по её словам, могут раздражать нежную кожу губ, нарушая её защитный слой и усугубляя сухость. Диоксид титана, хоть и безопасен при наружном применении, может вызвать отравление при попадании в организм, что происходит незаметно во время приема пищи.

Вазелин, популярный увлажнитель, не стоит использовать, если на губах есть ранки, так как он не добавляет необходимую влагу коже. Витамин Е, несмотря на свою полезность в борьбе с шелушением, может вызывать контактный дерматит, особенно у аллергиков.

Арина рекомендует внимательно изучать состав средств для губ и избегать упомянутых компонентов, чтобы сохранить здоровье кожи и избежать неприятных последствий.