Как продлить стойкость помады с помощью консилера

Как добиться стойкого макияжа губ: консилер под губной помадой

0:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В новом сезоне модных показов заметны тенденции использования затонированных и припудренных губ, что продемонстрировали модели Rick Owens, Fashion East и Ann Demeulemeester.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

На шоу Givenchy и Giambattista Valli применяли едва заметный консилер под прозрачный блеск, что напоминает моду начала 2000-х. Использование консилера под помадой продлевает её стойкость, но может подсушивать кожу.

Рекомендуется нанести консилер пушистой кистью на губы в начале макияжа для устранения покраснений и неровностей, а также визуального приподнятия уголков губ, рисуя диагональные линии от подбородка к скулам.