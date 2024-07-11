Как продлить стойкость помады с помощью консилера

В новом сезоне модных показов заметны тенденции использования затонированных и припудренных губ, что продемонстрировали модели Rick Owens, Fashion East и Ann Demeulemeester.
На шоу Givenchy и Giambattista Valli применяли едва заметный консилер под прозрачный блеск, что напоминает моду начала 2000-х. Использование консилера под помадой продлевает её стойкость, но может подсушивать кожу.
Рекомендуется нанести консилер пушистой кистью на губы в начале макияжа для устранения покраснений и неровностей, а также визуального приподнятия уголков губ, рисуя диагональные линии от подбородка к скулам.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.