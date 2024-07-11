Японское индиго: чудо-средство для проблемной кожи

В последние годы японское индиго, известное своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами, набирает популярность, особенно среди людей, страдающих псориазом, экземой и розацеа.
Японское индиго (Indigo naturalis и qing dai) используется в традиционной китайской медицине, в Японии и Корее на протяжении веков и недавно стало популярным ингредиентом в уходе за кожей.
Чаще всего его можно найти в увлажняющих сыворотках, маслах и кремах, предназначенных для снятия раздражения и чувствительности кожи. Дерматолог Ирина Созинова отмечает, что японское индиго хорошо сочетается с натуральными маслами, экстрактом овса и керамидами, обеспечивая комплексную поддержку для заживления воспаленной кожи.
Активные соединения, такие как индирубин и триптантрин, помогают уменьшать воспаление и подавлять рост клеток, что делает японское индиго полезным при лечении псориаза, экземы и розацеа.
Дополнительные преимущества включают защиту кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами, ультрафиолетовыми лучами и загрязнением.
Несмотря на редкость, японское индиго можно найти в средствах по уходу за кожей, особенно в тех, которые направлены на восстановление кожного барьера и успокаивание кожи.
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