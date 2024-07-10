Только эти 5 продуктов нужны вашей коже этим летом

Летом пора не только обновить гардероб и подготовить дом, но и пересмотреть содержимое своей косметички. В жаркий сезон кожа нуждается в особом уходе, и всего пять средств могут заменить десятки бесполезных баночек. Вот список незаменимых продуктов, чтобы ваша кожа оставалась свежей и здоровой даже в самые жаркие дни:
SPF защищает кожу и может быть представлен в BB креме. Термальная вода освежает и увлажняет. Тинт для губ и щек создает легкий натуральный эффект. Бронзер придаёт коже загорелый вид без вреда. Охлаждающий стик убирает отеки и дарит свежесть. Эти продукты сделают летний уход за кожей простым и эффективным.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.