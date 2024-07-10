Только эти 5 продуктов нужны вашей коже этим летом

Летний уход: топ-5 средств, которые заменят десятки баночек

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом пора не только обновить гардероб и подготовить дом, но и пересмотреть содержимое своей косметички. В жаркий сезон кожа нуждается в особом уходе, и всего пять средств могут заменить десятки бесполезных баночек. Вот список незаменимых продуктов, чтобы ваша кожа оставалась свежей и здоровой даже в самые жаркие дни:

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0

SPF,

термальная вода,

тинт для губ и щек,

бронзер,

охлаждающий стик для лица.

SPF защищает кожу и может быть представлен в BB креме. Термальная вода освежает и увлажняет. Тинт для губ и щек создает легкий натуральный эффект. Бронзер придаёт коже загорелый вид без вреда. Охлаждающий стик убирает отеки и дарит свежесть. Эти продукты сделают летний уход за кожей простым и эффективным.