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Только эти 5 продуктов нужны вашей коже этим летом

Летний уход: топ-5 средств, которые заменят десятки баночек

0:54
Моя семья » Красота и стиль

Летом пора не только обновить гардероб и подготовить дом, но и пересмотреть содержимое своей косметички. В жаркий сезон кожа нуждается в особом уходе, и всего пять средств могут заменить десятки бесполезных баночек. Вот список незаменимых продуктов, чтобы ваша кожа оставалась свежей и здоровой даже в самые жаркие дни:

Летний уход: топ-5 средств, которые заменят десятки баночек
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0
  • SPF,
  • термальная вода,
  • тинт для губ и щек,
  • бронзер,
  • охлаждающий стик для лица.

SPF защищает кожу и может быть представлен в BB креме. Термальная вода освежает и увлажняет. Тинт для губ и щек создает легкий натуральный эффект. Бронзер придаёт коже загорелый вид без вреда. Охлаждающий стик убирает отеки и дарит свежесть. Эти продукты сделают летний уход за кожей простым и эффективным.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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