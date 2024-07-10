Ожоги и рубцы после лазерной эпиляции: как этого избежать

Лазерная эпиляция — популярный метод удаления нежелательных волос, но не всем она подходит. Основные противопоказания включают:
По словам дерматолога Кристины Шепелевой, важно сообщать косметологу о всех аллергических реакциях и инфекционных болезнях. Беременным женщинам лучше избегать процедуры, особенно на ранних и поздних сроках, и дождаться окончания грудного вскармливания.
Девушкам со светлой кожей стоит отказаться от лазерной эпиляции после загара из-за высокого риска ожогов и рубцевания. Эксперт подчеркивает, что лазерная эпиляция безопасна только при отсутствии противопоказаний и правильной подготовке.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.