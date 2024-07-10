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Ожоги и рубцы после лазерной эпиляции: как этого избежать

Дерматолог Шепелева: почему лазерная эпиляция может быть вам противопоказана

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Лазерная эпиляция — популярный метод удаления нежелательных волос, но не всем она подходит. Основные противопоказания включают:

Дерматолог Шепелева: почему лазерная эпиляция может быть вам противопоказана
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
  • хронические заболевания, особенно в неострой форме,
  • аутоиммунные заболевания, такие как витилиго,
  • беременность.

По словам дерматолога Кристины Шепелевой, важно сообщать косметологу о всех аллергических реакциях и инфекционных болезнях. Беременным женщинам лучше избегать процедуры, особенно на ранних и поздних сроках, и дождаться окончания грудного вскармливания.

Девушкам со светлой кожей стоит отказаться от лазерной эпиляции после загара из-за высокого риска ожогов и рубцевания. Эксперт подчеркивает, что лазерная эпиляция безопасна только при отсутствии противопоказаний и правильной подготовке.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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