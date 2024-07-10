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Как ароматы влияют на ваше настроение и окружающих

Выбор ароматов для управления настроением и влияния на окружающих

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Аромат — это не только "вкусненько пахнет", нравится или модно. Парфюмерная композиция, составленная из определенных нот, может управлять окружающими и влиять на ваше настроение. Вот, какие ароматы стоит выбирать в зависимости от того, чего вы хотите достичь.

Выбор ароматов для управления настроением и влияния на окружающих
Фото: PxHere by Mareefe, PDM
  • Снять стресс. Ароматерапевты приписывают свойства успокаивать и поднимать настроение цветочным ароматам. Лаванда, герань, роза, тубероза и иланг-иланг задают позитивный настрой и снижают чувство тревоги. Их могут дополнять морские аккорды, амбра и мускус. Вы почувствуете себя увереннее и станете притягивать окружающих, потому что будете излучать позитив с помощью аромата.
  • Стать увереннее. Если вы хотите стать бодрее и излучать уверенность, чтобы вас слушали на презентации или начальник обратил внимание на ваши профессиональные навыки, используйте ароматы с цитрусовыми нотами: апельсин, бергамот, лимон. Они дают невероятный заряд энергии и концентрируют внимание на вас. Именно в облаке цитрусовых рекомендуют разговаривать с начальником о зарплате, новых проектах, повышении. Кстати, цитрусовые ноты уменьшают тягу к сладкому, что полезно для тех, кто сидит на диете.
  • Повысить концентрацию внимания и меньше уставать. Специи в парфюме повышают концентрацию внимания и могут сделать вас работоспособнее, потому что уменьшают чувство усталости. Аккорды розового перца, корицы, бобов тонка и кардамона помогают подзарядить батарейки.
  • Стать привлекательнее. Неважно, хотите ли вы воздействовать на людей на переговорах или понравиться мужчине, вам нужен мускусный аромат. В последнее время они становятся все более популярными. Мускус отлично сочетается с цветами, создавая мягкий пудровый аромат, который делает вас притягательнее, успокаивает и концентрирует на вас внимание. Мускус может бодрить в сочетании с цитрусовыми нотами, поднимая настроение и притягивая внимание окружающих, делая вас в их глазах позитивной. Мускус — это нота, которая может мимикрировать в зависимости от своего окружения и оказывать разное действие на обладательницу духов, в которых солирует.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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