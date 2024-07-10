Что женщины скрывают от мужчин о своем теле

Зоны женских комплексов: что их на самом деле беспокоит

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Восприятие красоты и недостатков внешности у мужчин и женщин значительно различается. То, что для мужчины остается незамеченным, может беспокоить женщину долгие годы. В этом исследовании мы рассмотрим, какие части тела чаще всего вызывают недовольство у женщин.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Пресс: вопрос веса и особенно области живота и бедер является очень болезненным для большинства женщин. Лишний вес в этих зонах заставляет их избегать модной одежды и требует постоянных усилий в тренажерном зале и строгого контроля питания.

Бедра: независимо от размера, многие женщины недовольны своими бедрами и ягодицами. Несмотря на то, что для многих мужчин большие бедра являются плюсом, женщины часто стремятся уменьшить их размер, проводя много времени за тренировками.

Лодыжки: изящные лодыжки — ещё одна важная часть тела для женщин, хотя мужчины редко обращают на них внимание. Для женщин они могут значить даже больше, чем пресс.