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Советы косметолога Онищенко по лазерной эпиляции лица

Лазерное удаление волос на лице: что нужно знать перед процедурой

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Косметолог Ольга Онищенко рассказала, какие моменты стоит учитывать перед тем, как отправиться на лазерное удаление волос на лице.

Лазерное удаление волос на лице: что нужно знать перед процедурой
Фото: Freepik is licensed under Free license
  • Повремените с загаром. Поклонникам соляриев и ежегодного отдыха на пляже стоит распределить время так, чтобы поход к косметологу не совпадал с процедурой с УФ-лучами. В противном случае есть вероятность получить ожоги и неприятную пигментацию. Ольга поясняет, что если кожа будет на сильном контрасте с волосами, лазер может не сработать должным образом и не даст нужного эффекта.
  • Возможно раздражение. Еще один момент — перед важными мероприятиями от лазерной эпиляции лица стоит отказаться, так как нельзя предсказать, будет ли раздражение, особенно в первый раз. Ольга отмечает, что иногда кожа реагирует негативно — покраснение после лазера может держаться около трех суток. Использовать декоративную косметику на поврежденной коже нельзя, поэтому распланируйте время так, чтобы спокойно восстановиться, если будет такая необходимость.
  • Одним сеансом не обойтись. Даже если волосков немного, скорее всего, понадобится несколько сеансов. У волосяных луковиц есть несколько фаз роста, поэтому для идеального эффекта необходимо пройти курс лазерной эпиляции. Эксперт дополняет, что для удаления волос на лице потребуется пройти шесть-восемь сеансов.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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