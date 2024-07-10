Советы косметолога Онищенко по лазерной эпиляции лица

Лазерное удаление волос на лице: что нужно знать перед процедурой

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Косметолог Ольга Онищенко рассказала, какие моменты стоит учитывать перед тем, как отправиться на лазерное удаление волос на лице.

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Повремените с загаром. Поклонникам соляриев и ежегодного отдыха на пляже стоит распределить время так, чтобы поход к косметологу не совпадал с процедурой с УФ-лучами. В противном случае есть вероятность получить ожоги и неприятную пигментацию. Ольга поясняет, что если кожа будет на сильном контрасте с волосами, лазер может не сработать должным образом и не даст нужного эффекта.

Возможно раздражение. Еще один момент — перед важными мероприятиями от лазерной эпиляции лица стоит отказаться, так как нельзя предсказать, будет ли раздражение, особенно в первый раз. Ольга отмечает, что иногда кожа реагирует негативно — покраснение после лазера может держаться около трех суток. Использовать декоративную косметику на поврежденной коже нельзя, поэтому распланируйте время так, чтобы спокойно восстановиться, если будет такая необходимость.

Одним сеансом не обойтись. Даже если волосков немного, скорее всего, понадобится несколько сеансов. У волосяных луковиц есть несколько фаз роста, поэтому для идеального эффекта необходимо пройти курс лазерной эпиляции. Эксперт дополняет, что для удаления волос на лице потребуется пройти шесть-восемь сеансов.