Лайфхаки по маскировке сосудистой сетки на лице от Трифоновой

Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сосудистая сетка на лице может приносить большой дискомфорт женщине, так как этот косметический дефект действительно портит внешний вид. Полностью избавиться от сосудов на лице можно лишь при участии косметолога, однако мы можем скрыть сосудистые проявления, если прямо сейчас нет возможности посещать лазерные процедуры. Косметолог Виктория Трифонова поделилась лайфхаками, которые помогут сделать сосуды на лице менее заметными.

Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Затемнение. Помимо обычных тональных средств, помогут автозагар или бронзер. Виктория говорит, что посещение солярия или естественный загар при сосудистых патологиях крайне нежелательны, а вот использование автозагара может здорово спасти ситуацию. Главное, следить, чтобы между шеей и лицом не было резкого перехода по цвету — тщательно растушуйте средство для создания натурального эффекта.

Охлаждение кожи. Чем выше температура тела, тем заметнее становятся сосуды. Любые перегревы организма усугубляют проблему. Бани и сауны стоит исключить, если ваши сосуды требуют особого внимания. Также не рекомендуется переохлаждаться, однако утренние протирания кубиком льда могут немного улучшить ситуацию.

Использование специальных декоративных средств. Редко удается затонировать проблемную зону простым флюидом или плотным средством без эффекта маски, особенно если сосуды очень заметны. В этой ситуации не обойтись без зеленого корректора, который предназначен для маскировки воспалений и сосудистых проявлений. Уже на зеленый корректор можно наносить ваше любимое тональное средство.