Простые привычки для молодости кожи от дерматолога Викторовой

Как замедлить процесс старения: советы дерматолога

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большинство женщин начинают борьбу с возрастными изменениями, когда они становятся слишком очевидными. Врач-дерматолог Кристина Викторова поделилась рекомендациями, какие привычки помогут заметно замедлить процесс старения, чтобы походы к косметологу не превращались в рутину.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Используйте косметику с SPF. Мы часто забываем о том, что защита от ультрафиолета необходима не только летом, но и зимой, так как солнце губительно влияет на кожу в любое время года. Кристина отмечает, что даже небольшой процент SPF в косметике, например, 15%, уже полезен. Летом следует использовать дополнительный санскрин. Это поможет избежать проблем с пигментацией, которая добавляет возраст.

Пополняйте витаминные запасы. Еще одна проблема современных женщин — редкие чекапы. Запасы важных витаминов напрямую влияют на внешний вид. Жители средней полосы особенно нуждаются в витамине D. Дефицит витамина D отражается на коже, делая ее тусклой и теряющей упругость. Проверяйте уровень витаминов и других необходимых веществ хотя бы раз в год.

Возьмитесь за свой рацион. Простые углеводы ускоряют процесс старения. К сожалению, многие продукты содержат углеводы, которых следует избегать ради сохранения молодости. Кристина рекомендует обратить внимание на щелочную диету, богатую овощами. Привычка употреблять овощные и фруктовые салаты в первой половине дня приведет к заметным изменениям в организме.

Контролируйте количество алкоголя. Важный момент для сохранения молодости — умение говорить "нет" алкогольным вечеринкам. Кристина Викторова подчеркивает, что пристрастие к алкоголю старит нас. Если вы привыкли отмечать конец недели бокалом вина, скоро вам придется бороться с отеками и обезвоженностью кожи.