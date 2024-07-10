Рекомендации по стилю для женщин старше 50 лет от стилиста Скороходовой

Как выбрать стиль женщинам старше 50 лет: советы стилиста

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщинам старше 50 лет лучше отказаться от романтичных и бесформенных образов, как рассказала стилист Анна Скороходова. По ее словам, наряды у дам этого возраста должны обязательно соответствовать возрасту и особенностям фигуры. Категорически не рекомендуется носить после 50 лет женственно-романтические образы. Экстремально обтягивающие мини-платья с открытыми руками, плечами, гипертрофированным декольте и высокими каблуками не придают шарма, а наоборот, портят женщину. Вместо этого рекомендуется покупать полуприлегающие платья длины миди, которые будут частично подчеркивать фигуру. Туфли лучше выбирать на небольшом каблуке или обратить внимание на мюли. Даже если у женщины сохранились прекрасные ножки, короткие платья лучше не надевать в любом случае.

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Вторая ошибка, которую часто совершают женщины старше 50 лет, — это ношение бесформенных вещей. Женщины с объемной фигурой начинают выбирать бесформенную одежду, такие как платья-балахоны, свитера с юбками в пол или спортивные костюмы. Эти образы придают неряшливость. Желающим подкорректировать фигуру стоит выбирать вещи строгих линий и четких форм, которые визуально удлиняют силуэт и создают правильную композицию с помощью необычных акцентов.

Стилисты рекомендуют отказаться от джинсов, но Анна Скороходова считает, что это неправильно. Дамам 50+ подойдут прямые или расклешенные варианты джинсов, которые удлиняют силуэт и не подчеркивают недостатки фигуры. Также могут подойти брюки карго, а сверху можно примерять различные блузы вплоть до полупрозрачных. Снизу должен быть топ или майка, чтобы ничего не просвечивалось. Это хороший образ для встреч с подругами. Дамам старшего возраста не нужно сильно ориентироваться на тренды, так как такие вещи могут смотреться чужеродно. Лучше всего подойдет проверенная классика: прямые силуэты и полуприлегающие платья помогут смоделировать недостатки фигуры и не подчеркнуть возраст.