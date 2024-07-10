Как спасти волосы от повреждений: почему ваши волосы на самом деле ломаются

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Почему не стоит расчесывать и укладывать мокрые волосы

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Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина сталкивается с проблемами волос, будь то секущиеся концы или потеря блеска, но часто эти неприятности возникают из-за неправильного ухода. Проблемы с волосами часто возникают из-за неправильного ухода, особенно в мокром состоянии.

Почему не стоит расчесывать и укладывать мокрые волосы
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, CC BY-SA 4.0

Узнайте о правильном уходе за влажными волосами, чтобы вы могли избежать распространенных ошибок и сохранить свои волосы здоровыми и красивыми.

Основные рекомендации включают:

  • не использовать металлические расчески и не расчесывать волосы от корней,
  • не укладывать и не завязывать мокрые волосы в тугие хвосты,
  • не наносить масла на мокрые волосы и не ложиться спать с мокрыми волосами.

Эти советы помогут предотвратить ломкость, сухость и другие повреждения волос, сохранив их здоровыми и красивыми.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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