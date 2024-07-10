Как спасти волосы от повреждений: почему ваши волосы на самом деле ломаются

Каждая женщина сталкивается с проблемами волос, будь то секущиеся концы или потеря блеска, но часто эти неприятности возникают из-за неправильного ухода. Проблемы с волосами часто возникают из-за неправильного ухода, особенно в мокром состоянии.
Узнайте о правильном уходе за влажными волосами, чтобы вы могли избежать распространенных ошибок и сохранить свои волосы здоровыми и красивыми.
Основные рекомендации включают:
Эти советы помогут предотвратить ломкость, сухость и другие повреждения волос, сохранив их здоровыми и красивыми.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.