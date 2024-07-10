Отшелушивание в летний зной: клубничный скраб, который сделает вашу кожу идеальной

Лето — время, когда наша кожа особенно нуждается в уходе и внимании. Она подвергается воздействию солнца, песка и других факторов, что может сделать её сухой и тусклой. Один из прекрасных способов поддержать здоровье и сияние кожи — отшелушивание с помощью натуральных ингредиентов. Сегодня мы поделимся простым рецептом летнего клубничного скраба для тела, который вы легко можете приготовить дома.
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0
Необходимые ингредиенты
1 чашка свежих клубничных ягод
1/2 чашки морской соли или сахара
2 столовые ложки жидкого кокосового масла
1 столовая ложка мёда
Несколько капель эфирного масла лимона или мяты (по желанию)
Инструкции по приготовлению
В блендере или с помощью вилки разомните ягоды до получения гладкой массы. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте до получения однородной текстуры. Ваш скраб готов! Массируйте им кожу в течении 10-15 минут, а после смойте тёплой водой.
Полезные свойства клубничного скраба
Эксфолиация: морская соль или сахар в скрабе помогают мягко удалить ороговевшие клетки кожи, делая её более гладкой и мягкой.
Увлажнение: кокосовое масло и мёд прекрасно питает кожу, оставляя её шелковистой и увлажнённой.
Антиоксиданты: клубника содержит антиоксиданты, которые помогают защищать кожу от свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение.
Аромат: эфирные масла лимона или мяты добавляют не только приятный запах, но и обладают освежающими свойствами.
Этот летний клубничный скраб не только сделает вашу кожу мягкой и увлажненной, но и подарит незабываемое ощущение свежести и аромата лета. Обязательно проведите тест на аллергию перед применением новых средств.