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Отшелушивание в летний зной: клубничный скраб, который сделает вашу кожу идеальной

Летний клубничный скраб для тела: рецепт и полезные свойства

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Лето — время, когда наша кожа особенно нуждается в уходе и внимании. Она подвергается воздействию солнца, песка и других факторов, что может сделать её сухой и тусклой. Один из прекрасных способов поддержать здоровье и сияние кожи — отшелушивание с помощью натуральных ингредиентов. Сегодня мы поделимся простым рецептом летнего клубничного скраба для тела, который вы легко можете приготовить дома.

Летний клубничный скраб для тела: рецепт и полезные свойства
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0

Необходимые ингредиенты

  • 1 чашка свежих клубничных ягод
  • 1/2 чашки морской соли или сахара
  • 2 столовые ложки жидкого кокосового масла
  • 1 столовая ложка мёда
  • Несколько капель эфирного масла лимона или мяты (по желанию)

Инструкции по приготовлению

В блендере или с помощью вилки разомните ягоды до получения гладкой массы. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте до получения однородной текстуры. Ваш скраб готов! Массируйте им кожу в течении 10-15 минут, а после смойте тёплой водой.

Полезные свойства клубничного скраба

  1. Эксфолиация: морская соль или сахар в скрабе помогают мягко удалить ороговевшие клетки кожи, делая её более гладкой и мягкой.
  2. Увлажнение: кокосовое масло и мёд прекрасно питает кожу, оставляя её шелковистой и увлажнённой.
  3. Антиоксиданты: клубника содержит антиоксиданты, которые помогают защищать кожу от свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение.
  4. Аромат: эфирные масла лимона или мяты добавляют не только приятный запах, но и обладают освежающими свойствами.

Этот летний клубничный скраб не только сделает вашу кожу мягкой и увлажненной, но и подарит незабываемое ощущение свежести и аромата лета. Обязательно проведите тест на аллергию перед применением новых средств.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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